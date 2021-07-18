«Не уставайте делать добро». В Чехове на марафоне собрали деньги на лечение 6-летней девочки

У Ксении Капустиной целый набор болезней, и каждая требует дорогостоящего лечения. Чтобы ухаживать за дочкой, маме пришлось уволиться. Зарабатывает на жизнь сейчас только отец. Поэтому любая помощь семье может изменить ситуацию в лучшую сторону.

С рождением младшей дочери Ксении жизнь семьи Капустиных кардинально изменилась. У девочки ДЦП, грубая задержка развития, эпилепсия, частичная атрофия зрительного нерва, вывих тазобедренного сустава. И это еще не полный перечень.

«Постоянные врачи, курсы реабилитации, ЛФК, массажи. Так и живем, она растет, тяжелеет», — рассказал папа Ксении Владимир Капустин.

Ксении необходим постоянный присмотр, поэтому матери пришлось уйти с работы. Работает только папа Владимир. Так что любая помощь важна. Прямо сейчас для реабилитации Ксюши нужен дорогостоящий вертикализатор — это устройство позволит ребенку самостоятельно передвигаться. Собрать средства на его приобретение решили с помощью благотворительного марафона.

«Конечно, это большая помощь и подспорье — мы уже не знали, куда нам обращаться. На данном этапе необходимо вот это дорогостоящее техническое средство реабилитации — вертикализатор. Чтобы ее ставить, убирать вывихи», — рассказал Капустин.

Марафон «Не уставайте делать добро» прошел в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово». Артисты и музыканты из разных уголков Подмосковья посвятили свои выступления маленькой Ксении, а все вырученные с продажи билетов и благотворительных аукционов средства передали семье Капустиных.

«Фестиваль добра посвящен тому, что все жители и гости музея жертвуют деньги детям, которым нужна помощь и забота», — сообщил глава Чехова Григорий Артамонов.

Идею оказания адресной помощи поддержали и зрители, и артисты. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» в Мелихове проходит уже восьмой раз.