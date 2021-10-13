Японские ретроавтомобили представят посетителям музея Задорожного 16 октября

В музее техники Вадима Задорожного в Красногорске состоится выставка японских ретроавтомобилей. Она пройдет в субботу 16 октября. Как рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Московской области, посетители смогут познакомиться с настоящей восточной классикой.

Участники выставки представят более 30 легендарных автомобилей выпуска до 1989 года, объединенных узнаваемым стилем и высоким японским качеством. Подробнее о японских автолегендах посетителям расскажет спикер автоклуба.

Выставка будет проходить на уличной территории музея с 10 до 16 часов. Также на площадке будет работать фримаркет, где посетители смогут обменяться различными аксессуарами, автомобильными моделями, наклейками, раритетной электроникой и многим другим.

В этот же день в конференц-зале на цокольном этаже здания «Автомобили и мотоциклы» собравшимся будут показывать японские фильмы.

Музей техники Вадима Задорожного является крупнейшим в Европе частным музеем исторической техники. Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты от боевой техники и образцов авиации до ретроавтомобилей, мотоциклов и предметов быта.