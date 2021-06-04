Цифровое управление Московской областью — пример для всей России. Президент Владимир Путин, познакомившись с деятельностью Центра управления регионом, дал указание перенять опыт и властям других субъектов РФ. Об этом сообщил «360» руководитель ЦУР Александр Тихонов.

«Путин ознакомился с Центром и дал указание тиражировать в другие регионы. <…>. Это актуально для других регионов и в мире в целом», — сказал Тихонов.

Он отметил, что «Московская область — цифровой лидер в стране». Именно в Подмосковье все обращения граждан перевели в цифровой формат, работает множество онлайн-сервисов для удобства жителей. В частности, через интернет можно узнать об отметках в школах, наблюдать за работой скорой помощи, контролировать вывоз мусора.

«Мы были первопроходцами. Концепция простая — это новая управленческая модель. Все знаем, решаем, не допускаем», — подчеркнул глава ЦУР.

Он напомнил, что одним из самых популярных сайтов для помощи гражданам является «Добродел». Ведомства с помощью него получают обращения, определяют, кто будет отвечать за конкретную жалобу, и решают вопрос в кратчайшие сроки. Одна из главных задач ЦУР — предотвратить проблему.

«У нас в топе проблем, красная зона, — вопросы благоустройства, ЖКХ, работа УК, вопрос содержания автомобильных дорог. В 2019 была одна из проблематик — здравоохранение, невозможность записи к врачу. Запись в детский сад. За этими проблемами должен быть закреплен человек. <…> За ними также закреплен куратор, который отвечает за цифровизации», — добавил Тихонов.

Он отметил, что ЦУР эффективно работает, в первую очередь, благодаря заинтересованности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он добился того, чтобы каждый министр знал о проблемах своего направления.

«Мы все приземлили на единую карту проблем. Это система, где все могут понять, что волнует жителей. <…> Это позволило узнать о всех проблемах региона и расставить приоритеты», — подчеркнул собеседник «360».

Еще один важный момент — рационализация решения проблем. Нужно правильно распределять ресурсы.

«Около 70% проблем жителей — операционные проблемы. Это уже то, за что заплачено налогоплательщиком и должно быть сделано», — сказал Тихонов.

Третий важный момент — нужно вовлечь жителей в решение проблем. Для этого на «Доброделе» организовывают голосования. Также ЦУР старается понять, что является системной ошибкой в том или ином вопросе, исправить ее и больше не допускать.