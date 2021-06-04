Люди важнее всего. Глава ЦУР Подмосковья рассказал, как работают с обращениями жителей

Жители Московской области видят эффект от работы Центра управления регионом — они могут быстро направить свое обращение в систему и в короткие сроки получить решение. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказал директор ЦУР Подмосковья Александр Тихонов.

Эффект быстрого реагирования на жалобы дает системе новых пользователей. Каждую неделю к ней присоединяются около шести тысяч человек, поступает около 18 тысяч обращений. Качество решений выросло, а количество повторных обращений снизилось на 70%. Жители видят хорошую уборку дворов и работу транспорта.

«Начиналось все с навалов мусора или долгого ожидания транспорта. Теперь люди смотрят и на мелкие нарушения — присылают окурки и фантики, например. Но мы реагируем на это, конечно», — сказал Тихонов.

Жители Подмосковья также принимают участие в голосованиях и опросах, стараются участвовать в распределении бюджета. Процент тех, кто жалуется ради жалоб, небольшой. Важно, чтобы в работе были верно расставлены приоритеты, пояснил глава ЦУР.

«У нас приоритет — жалобы связанные с угрозой здоровью. Затем — социальные проблемы. Жалобы ради жалоб — идут после этого. Нам важно услышать каждого жителя, не заниматься отписками. Главная модель — прямые коммуникации с жителями», — отметил он.

В ЦУР почти полностью перешли на электронную форму обращений, но принимают их и на бумаге. Работает и горячая линия губернатора. Обращения будут оцифрованы, а ответ придет в SMS или звонком.

Тихонов рассказал, что в ЦУР приглашают делегации и делятся с ними опытом. Регионы могут внедрить систему у себя, если она не нуждается в доработке, ее предоставляют безвозмездно. Активнее всего проходит работа с Татарстаном и Калининградской областью. Приезжала делегация из Нижегородской области.

«С запуска ЦУР у нас были около 300 делегаций регионального и федерального уровня. <…> Мы показываем новинки. <...> Мы показали, например, мониторинг лесных пожаров, новинки отслеживания успехов школьников», — рассказал Тихонов.

Глава ЦУР подчеркнул, что приоритетом в работе становятся люди. В последнее время в системе запустили много новых направлений, в том числе контроль школьного питания и экомониторинг. Тихонов отметил, что также актуален вопрос безопасности людей на железнодорожных объектах.