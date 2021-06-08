«Большое сердце и доброта». Воробьев и Мишустин поздравили соцработников в Подмосковье

Уроки танцев, скандинавская ходьба, настольные игры и рисование — все это уже доступно в центре социального обслуживания в Дмитрове. Для пенсионеров там, как и в других округах Подмосковья, работает проект «Активное долголетие». Пожилые люди интересно проводят время под чутким наблюдением профессионалов — их с Днем социального работника поздравили губернатор Андрей Воробьев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Каждый год День социального работника в России празднуют 8 июня. Навестив коллектив Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения, Мишустин отметил, что заботу получают пенсионеры, сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья.

У вас очень ответственный труд, который под силу не каждому человеку. Ваши подопечные — люди старшего возраста, ветераны, сироты, люди с ограниченными возможностями — все, кто нуждается в особом внимании, поддержке. Но, конечно, без вашего внимания, сочувствия им трудно обойтись. Такая работа заслуживает самого глубокого уважения Михаил Мишустин.

Само учреждение создали еще в 1996 году, оно располагается в двухэтажном здании. Здесь оказывают социальные услуги для пожилых людей и инвалидов.

«Сегодня мы здесь, чтобы поздравить вас с профессиональным праздником — Днем социального работника, а также уже с 30-летием социальной службы, которое в этом году отмечается. Вы выбрали делом своей жизни заботу о других людях», — добавил Мишустин.

В состав центра входят дом-интернат, отделения социального и медицинского обслуживания, клуб «Активное долголетие» — он работает в Подмосковье специально для пенсионеров.

За «цифрой» стоит человек

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что сегодня на помощь социальным работникам приходят и новые цифровые технологии, но они не могут в полной мере заменить человека и его способность сопереживать.

«Наша задача, в том числе в социальной сфере, — чтобы не как раньше все эти мытарства были в бесконечных приемных и по справкам, а сделать в ближайшее время так, чтобы человек мог получить все льготы, полагающиеся ему выплаты не выходя из дома», — сказал Воробьев.

Он выразил надежду на то, что это внедрение пройдет хорошо и перемены почувствует старшее поколение.

Но мы не хотели бы показаться бездушными. Цифровизация сейчас, как правильно сказали, — это удобство. И, конечно, за „цифрой“ стоит человек. У нас пять тысяч людей каждый день ходят моют окна, убирают квартиры, выносят мусор. Их очень мало кто видит, но они самое ценное звено социальной сферы. И, конечно, те, кто занимается масштабными проектами Андрей Воробьев.

«Президент нас учит и наставляет на то, чтобы мы максимально комфортными делали любую услугу, жизнь человека», — сказал губернатор Подмосковья.

Отдельно премьер-министр и глава региона поблагодарили за помощь в условиях пандемии, когда сотрудники объединились в еще более мощную команду.

Мощная команда

«Социальные работники продолжают выполнять свою работу в самых непростых ситуациях для людей, в частности, в ситуации с коронавирусом, когда вы взяли на себя огромную непростую функцию помощи людям», — сказал Мишустин.

Он добавил, что на пике пандемии вырос запрос на оказание социальной помощи на дому.

Это очень тяжело — брать на себя беды других людей, пропускать через себя все их грусти и тревоги, находить подход к каждому человеку. Это требует вашей выдержки, умений, особой подготовки и добрых сердец. Большое сердце и ваша доброта очень нужны людям. Конечно, ваша профессия — она одна из самых важных и нужных в мире Михаил Мишустин.

Губернатор подытожил, что социальные работники — это люди, зачастую полностью растворяющиеся в своей работе.

«Сегодня очень важный день — я тоже хотел бы поздравить всех социальных работников. Вы большие молодцы. Вы очень часто работаете, можно сказать, бескорыстно и от чистого сердца», — сказал Воробьев.

День социального работника — праздник, установленный еще в 2000 году по указу президента Владимира Путина.