Датчики контроля качества воздуха установят по всему Подмосковью

Датчики для контроля качества воздуха появятся во всех городских округах Подмосковья. Сейчас работают уже 85 сигнальных постов и четыре передвижные лаборатории, курсирующие по территории региона.

Вскоре надзорных рейдов станет в три раза больше, а датчики будут работать по всей Московской области. Об этом сообщил министр экологии региона Андрей Разин.

Уже выявили 93 предприятия, нарушивших законодательство об охране атмосферного воздуха, а общая сумма штрафов составила почти два миллиона рублей Андрей Разин.

Но чтобы контроль качества воздуха охватил все Подмосковье, в регионе заработает еще не менее 300 станций. Вместе с тем власти планируют создать службу, которая сможет в течение 24 часов отслеживать нарушителей, основываясь на показателях с датчиков.

В Подмосковье за состоянием воздуха следят круглосуточно и учитывают показатели по восьми загрязняющим веществам. А это, например, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и не только.

Если число жалоб увеличивается, проводят выезды мобильных лабораторий, направленные на обнаружение загрязнений.

Ранее стало известно, что подмосковный ЦУР начал принимать анализ качества воздуха более чем с 80 сигнальных постов.