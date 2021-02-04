04 февраля 2021, 15:47
Подмосковный ЦУР начал принимать анализ качества воздуха с 89 постов
Подробные сведения о качестве воздуха в Подмосковье начали передавать Центру управления регионом. Здесь теперь принимают информацию с 89 сигнальных постов экологического мониторинга.
Это отметил министр экологии Подмосковья Андрей Разин. По его словам, пока что датчики работают в тестовом режиме, но информацию уже передают в ЦУР для подробного анализа.
На сегодняшний день датчики установлены в 12 городских округах
Андрей Разин.
Он добавил, что в «Мособлэкомониторинге» работают и четыре мобильные лаборатории. Они приезжают в городские округа и проверяют там состояние экологии.
Качество воздуха анализируют на содержание 20 загрязняющих веществ. Все полученные сведения помогут в природоохранной работе.
За прошлый год в подмосковном Минэкологии организовали 96 выездов передвижной лаборатории, которые работали и ночью. Состояние воздуха проверили в 24 городских округах.