Подмосковный ЦУР начал принимать анализ качества воздуха с 89 постов

Это отметил министр экологии Подмосковья Андрей Разин. По его словам, пока что датчики работают в тестовом режиме, но информацию уже передают в ЦУР для подробного анализа.

На сегодняшний день датчики установлены в 12 городских округах Андрей Разин.

Он добавил, что в «Мособлэкомониторинге» работают и четыре мобильные лаборатории. Они приезжают в городские округа и проверяют там состояние экологии.

Качество воздуха анализируют на содержание 20 загрязняющих веществ. Все полученные сведения помогут в природоохранной работе.

За прошлый год в подмосковном Минэкологии организовали 96 выездов передвижной лаборатории, которые работали и ночью. Состояние воздуха проверили в 24 городских округах.