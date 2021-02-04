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    04 февраля 2021, 15:47

    Подмосковный ЦУР начал принимать анализ качества воздуха с 89 постов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подробные сведения о качестве воздуха в Подмосковье начали передавать Центру управления регионом. Здесь теперь принимают информацию с 89 сигнальных постов экологического мониторинга.
    Подмосковный ЦУР начал принимать анализ качества воздуха с 89 постов | Изображение 1

    Это отметил министр экологии Подмосковья Андрей Разин. По его словам, пока что датчики работают в тестовом режиме, но информацию уже передают в ЦУР для подробного анализа.

    На сегодняшний день датчики установлены в 12 городских округах

    Андрей Разин.

    Он добавил, что в «Мособлэкомониторинге» работают и четыре мобильные лаборатории. Они приезжают в городские округа и проверяют там состояние экологии.

    Подмосковный ЦУР начал принимать анализ качества воздуха с 89 постов | Изображение 2

    Качество воздуха анализируют на содержание 20 загрязняющих веществ. Все полученные сведения помогут в природоохранной работе.

    За прошлый год в подмосковном Минэкологии организовали 96 выездов передвижной лаборатории, которые работали и ночью. Состояние воздуха проверили в 24 городских округах.