Единую систему экологического мониторинга запустят в Москве и Подмосковье

До конца года в Подмосковье откроют 15 автоматических станций для контроля загрязнений воздуха. Это сделают в сотрудничестве с Москвой.

Станции, позволяющие следить за чистотой воздуха, установят за счет бюджета столицы. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Все они откроются до конца 2021 года Антон Кульбачевский.

Кульбачевский объяснил, что это будет частью создания единой системы экологического мониторинга в области и Москве.

А в результате это обеспечит строгий контроль работы крупных промышленных предприятий в Подмосковье. Следить смогут и за сжиганием порубочных остатков, а также за возникновением пожаров, которые оказывают негативное влияние на воздух.

Ранее стало известно, что подмосковный ЦУР начал принимать анализ качества воздуха с 89 сигнальных постов.