facebook_pixel
    09 сентября 2020, 09:00

    Большой брат следит за экологией. Зачем Подмосковью глобальная система мониторинга

    Борис Ломакин

    Министр экологии Московской области Дмитрий Куракин объяснил, зачем Подмосковью нужна глобальная система экологического мониторинга. Одна из главных причин — возможность отследить, откуда появляются выбросы загрязняющих веществ.
    Большой брат следит за экологией. Зачем Подмосковью глобальная система мониторинга

    По словам Куракина, экомониторинг нужен не для того, чтобы измерять показатели качества, например, воздуха или давать данные о загрязнении воды или почвы. У него другая задача — предоставлять информацию об организациях, которые больше всего портят экологию.

    «Постоянный контроль с помощью датчиков, установленных в местах наибольшего риска стационарно. Это очень важно, потому что эта информация постоянно аккумулируется в онлайн, отрабатывается, вычисляются устойчивые тренды, и это позволяет нам разобраться с теми организациями, которые осуществляют либо вредные выбросы, либо сбросы», — объяснил министр.

    Куракин добавил, что каждая организация получает норматив по вредным выбросам в атмосферу, делает свои измерения, а потом сравнивает их с результатами ПДК в границе санитарной зоны. Потом делает отчет, в котором говорится, что некоторые показатели завышены, показывает экологам свое производство, а потом платит за негативное воздействие на окружающую среду и продолжает работать в прежнем режиме. Но что делать, если рядом еще одна такая организация или целая промышленная зона? Выходит, что выбросы суммируются, а эти невероятные значения пока никто не учитывает.

    Поэтому задача экомониторинга в том, что, покрывая все территории постоянными датчиками, мы понимаем именно кумулятивное воздействие всех источников негативного воздействия на окружающую среду, вклад каждого из них конкретно. Ведь одна из главных проблем у нас сегодня в контрольно-надзорной деятельности

    Дмитрий Куракин.

    Другими словами, наличие экомониторинга позволяет точно определить источник загрязнений. Специалисты будут наверняка знать, какая организация виновата, а значит, будут люди, которые ответственны за это.

    По словам Куракина, система недешевая и сделать ее сразу на территории всей Московской области не выйдет. В Подмосковье есть два пилотных региона, где экомониторинг тестируется до конца 2020 года. После этого появятся результаты. И только потом будет решаться вопрос о расширении действия экомониторинга.

    Новости SMI.FM