Большой брат следит за экологией. Зачем Подмосковью глобальная система мониторинга

Министр экологии Московской области Дмитрий Куракин объяснил, зачем Подмосковью нужна глобальная система экологического мониторинга. Одна из главных причин — возможность отследить, откуда появляются выбросы загрязняющих веществ.

По словам Куракина, экомониторинг нужен не для того, чтобы измерять показатели качества, например, воздуха или давать данные о загрязнении воды или почвы. У него другая задача — предоставлять информацию об организациях, которые больше всего портят экологию.

«Постоянный контроль с помощью датчиков, установленных в местах наибольшего риска стационарно. Это очень важно, потому что эта информация постоянно аккумулируется в онлайн, отрабатывается, вычисляются устойчивые тренды, и это позволяет нам разобраться с теми организациями, которые осуществляют либо вредные выбросы, либо сбросы», — объяснил министр.

Куракин добавил, что каждая организация получает норматив по вредным выбросам в атмосферу, делает свои измерения, а потом сравнивает их с результатами ПДК в границе санитарной зоны. Потом делает отчет, в котором говорится, что некоторые показатели завышены, показывает экологам свое производство, а потом платит за негативное воздействие на окружающую среду и продолжает работать в прежнем режиме. Но что делать, если рядом еще одна такая организация или целая промышленная зона? Выходит, что выбросы суммируются, а эти невероятные значения пока никто не учитывает.

Поэтому задача экомониторинга в том, что, покрывая все территории постоянными датчиками, мы понимаем именно кумулятивное воздействие всех источников негативного воздействия на окружающую среду, вклад каждого из них конкретно. Ведь одна из главных проблем у нас сегодня в контрольно-надзорной деятельности Дмитрий Куракин.

Другими словами, наличие экомониторинга позволяет точно определить источник загрязнений. Специалисты будут наверняка знать, какая организация виновата, а значит, будут люди, которые ответственны за это.

По словам Куракина, система недешевая и сделать ее сразу на территории всей Московской области не выйдет. В Подмосковье есть два пилотных региона, где экомониторинг тестируется до конца 2020 года. После этого появятся результаты. И только потом будет решаться вопрос о расширении действия экомониторинга.