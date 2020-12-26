Дайверы установили елку на дне водоема в городском округе Щелково

Елка появилась на дне водоема в городском округе Щелково. На глубину шесть метров ее опустили дайверы, которые не испугались температуры воды -2 градуса.

Вес елки около восьми килограммов.

Дайверы опустили праздничное дерево на дно открытого водоема, украсили. Опускать елку под воду — своеобразная традиция любителей подводного плавания.

Украшают елки в Московской области тысячами шаров из 200 килограммов переработанного пластика — полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки. Экологически безопасные елочные игрушки сделаны в рамках программы «Ноль отходов».

Во Владимире открылась выставка «Дело было в Новый год…». На ней представлены советские елочные игрушки с 1930 года по конец 1980-х годов. В залах экспонируются также украшения, которые можно увидеть только в музее.

А в Подольске открылся фестиваль ледовых скульптур. Сквер Поколений в Подольске переносит отдыхающих в волшебный мир. Там ожили известные персонажи сказок со всего мира: Щелкунчик, Маугли, Конек-Горбунок, Русалочка.