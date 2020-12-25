Жители и гости Владимира смогут посетить выставку советских елочных игрушек
Жители и гости Владимира смогут посетить выставку советских елочных игрушек в ВСМЗ «Палаты». В музее открылся новый зал, посвященный новогодним ретро-украшениям, пишет «Царьград».
Гости выставки «Дело было в Новый год…» увидят игрушки, изготовленные в СССР с 1930 года по конец 1980-х годов. Некоторые экземпляры выпускались огромными партиями и по сей день висят на елках в домах местных жителей. Есть украшения, которые можно увидеть только в музее.
Полюбоваться этими экспонатами можно до 14 февраля будущего года.