Жители и гости Владимира смогут посетить выставку советских елочных игрушек

Гости выставки «Дело было в Новый год…» увидят игрушки, изготовленные в СССР с 1930 года по конец 1980-х годов. Некоторые экземпляры выпускались огромными партиями и по сей день висят на елках в домах местных жителей. Есть украшения, которые можно увидеть только в музее.

Полюбоваться этими экспонатами можно до 14 февраля будущего года.