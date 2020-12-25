Тысячу новогодних шаров сделали в Подмосковье из 200 кг переработанного пластика

Тысячу новогодних украшений произвели из 200 килограммов полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки. Все сырье для создания шаров было отобрано на комплексе по переработке отходов компании «РТ-Инвест» в Коломенском округе.

Источник фото: телеканал «360»

Экологически безопасные елочные игрушки представлены в рамках программы компании — «ноль отходов». Дети из Красногорска украсили шарами живую елку в экопарке. Это еще один пример рационального и бережного отношения к природным ресурсам.

При идеальном стечение обстоятельств содержимое синего бака перерабатывать удобно, практически все идет в ход. Для создания новогодних шаров материал отсортировали на комплексе по переработке отходов компании «РТ — Инвест». Тысячу новогодних украшений сделали из 200 килограммов полиэтиленовых пакетов, тех самых, что мы обычно набираем на кассе в магазинах, и пищевой пленки.

«Это правда игрушки из вторичного полимера. То есть сначала мы эту пленку вытащили на нашем КПО, затем перевезли нашему партнеру в Воронеже гранулят, из него получили уже шарики», — пояснил Константин Диесперов, советник генерального директора компании «РТ-Инвест».

Источник фото: телеканал «360»

Причем, впервые шары выполнены целиком из вторичного сырья, без добавления первичных полимеров. Такую акцию провели, чтобы привлечь внимание жителей к вопросу сортировки и переработки отходов.

«Если мы не подготовим поколение, которое способно мыслить категориями циклов, которые не относятся к отходам, как к отходам, а относятся, как к новым продуктам, тогда все наши технологические усилия, во многом, будут тщетны», — отметил Константин Диесперов.