Фестиваль ледовых скульптур пройдет в Подольске

Сквер Поколений в Подольске перенесет своих гостей в волшебный мир. Здесь оживут известные персонажи сказок со всего мира: Щелкунчик, Маугли, Конек-Горбунок, Русалочка.

Мастера работают с вдохновением, ведь они создают праздник для местных жителей. Неподалеку от главной новогодней елки Подольска поселится Алиса. Та самая героиня, которая отправилась в путешествие во времени. Этот ледяной шедевр возводит скульптор из Пензы.

«Я выбрал сказку Льюиса Кэрролла „Алиса в Зазеркалье“. Хочу удивить тем, что я в своей работе изображу девочку, которая проходит сквозь зеркало в другой мир, сказочный, в котором фигуры оживают сами. Часы тоже оживают. В общем, такой переход из реальности в сказку», — рассказал Сергей Кныш, двукратный чемпион Европы по ледовому искусству.

На фигуры уйдет больше 30 тонн льда. Творят здесь 10 именитых мастеров со всех уголков России. От Северной столицы до Якутии. По словам скульпторов, в работе им помогает холодная, но мягкая погода. Свои творения они представят на фестивале «Сказки планеты Земля» в субботу, 26 декабря.

«Для жителей это же сказка, это такой подарок, это такой незабываемый Новый год. И сейчас, в этом году тем более, когда массовые мероприятия ограничены, здесь люди гуляют. Это своеобразная фотозона для селфи, это праздничное настроение», — отметил Борис Денисов, председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска.

Лучшую скульптуру определит профессиональное жюри во главе с академиком Российской академии художеств Александром Рожниковым. Такое состязание среди ледовых волшебников пройдет в Подольске впервые. Организаторы надеются, что теперь эта площадь со скульптурами станет точкой притяжения не только для местных, но и для туристов из Подмосковья и других регионов России.