Без очереди к врачу и подарки мамам. Что изменилось в больницах Подмосковья за 2019 год

Поликлиники без очередей, новейшее оборудование и привлечение специалистов. Здравоохранение — одно из приоритетных направлений развития в Подмосковье. Что удалось улучшить в 2019 году и что еще предстоит в 2020-м, узнал «360».

Доступная поликлиника

В 2019 году подмосковные поликлиники начали работать по субботам, теперь попасть к врачу можно в удобное время. А чтобы не пропустить прием, накануне пациентам напоминают о визите в медучреждение.

Остро стоит вопрос записи к нужному специалисту. «Если раньше к узкому специалисту не могли попасть в течение 10 дней 11 тысяч пациентов, сейчас их не более 900. Но это по-прежнему приоритетная проблема», — отметил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов на заседании регионального правительства.

Источник фото: телеканал «360»

Габдрахманов назвал специалистов, которых на сегодняшний день не хватает в подмосковных поликлиниках. Это неврологи, акушеры и гинекологи, эндокринологи, офтальмологи, отоларингологи. Привлечение врачей станет главной задачей в 2020 году.

В 2019 году при скорой помощи был создан отдел госпитализации. Также создали дополнительные бригады скорой помощи, а машины обеспечили системой ГЛОНАСС.

Источник фото: телеканал «360»

Приоритет — детство

Московская область стала первой в стране, где ввели услугу «Я родился в Подмосковье». С 1 сентября 2019 года ей воспользовались более 23 тысяч семей. Молодым мамам предлагают на выбор набор новорожденного или денежную компенсацию — 20 тысяч рублей. Также прямо в роддоме можно оформить все необходимые документы на малыша.

В набор «Я родился в Подмосковье» вошло 53 предмета. В нем есть молокоотсос, подогреватель детского питания, термометр, пеленки, полотенце-уголок, шапочки, носочки и ползунки. Кроме того, в комплекте для младенцев находятся семь комбинезонов на разную погоду, боди, костюмы, присыпка, кремы против раздражения, шампунь, салфетки и многое другое. Не забыли и про мам. В подарочный бокс для них положили лактационные вкладыши, подушку для кормлений, а также крем от растяжек.

Источник фото: телеканал «360»

Новые кадры и профилактика

Среди главных задач на 2020 год продолжить развитие программы «Бережливая поликлиника» и устранить кадровый дефицит.

Ильдар Габдрахманов отметил, что в каждом муниципалитете должен быть создан центр для наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом году в Московской области откроются еще четыре центра амбулаторно-онкологической помощи.

При поликлиниках будут создаваться отделения неотложной помощи, чтобы распределить нагрузку между медучреждением и скорой. «То есть скорая помощь по-прежнему будет решать вопросы жизни и смерти. А вот случаи попроще достанутся неотложкам при поликлиниках», — сказал первый вице-губернатор.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Уделят особое внимание и профилактическим работам. Например, ФАП будут переформатированы. Как отметил Габдрахманов, врачи не будут ждать, пока к ним придет пациент с жалобами. Они будут проводить профилактическую работу с целевыми группами.

Также важное событие ждет Красногорск. Там начнется строительство областной детской больницы на 420 мест. Сейчас уже разработан проект, к работам планируется приступить в конце первого — начале второго квартала 2020 года. На строительство потребуется три года.