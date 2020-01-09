Медпомощь стала доступнее. 25 новых ФАПов построили в Подмосковье в 2019 году

По итогам 2019 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 25-ти фельдшерско-акушерским пунктам в Подмосковье. План ввода ФАПов по госпрограмме полностью выполнен. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Подмосковье продолжается программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

«Мы завершили строительство 14 ФАПов в рамках национального проекта «Здравоохранение», они построены с участием федерального софинансирования и 11-ти ФАПов за счет средств областного бюджета», — подчеркнул министр Владимир Локтев.

«До конца января все построенные ФАПы в Подмосковье начнут принимать пациентов», — сообщила и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Источник фото: телеканал «360»

Огнева добавила, что открытие фельдшерско-акушерских пунктов позволяет сделать первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных территорий. Они могут получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом, сдать кровь на анализ, измерить давление. Однако при необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование в больницу».

Получить первую доврачебную помощь смогут жители 15-ти городских округов: Чехов, Егорьевск (2 ФАПа), Воскресенск, Шатура (4 ФАПа), Ступино (2 ФАПа), Серебряные Пруды, Наро-Фоминский (2 ФАПа), Солнечногорский, Дмитровский (2 ФАПа), Талдомский (3 ФАПа), Клинский, Рузский, Раменский, Сергиево-Посадский, Волоколамский.

Все ФАПы оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медицинского работника и его семьи. Каждый из объектов будет обслуживать от трех до 10 близлежащих деревень, летом число пациентов может увеличиваться в два-три раза за счет дачников.