Полина Пипеева — первенец в семье Екатерины и Сергея. Родилась 11 сентября в Солнечногорской центральной районной больнице. Девочка спокойная, плачет и капризничает редко. Семья стала первой в Солнечногорске, кто получил подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Его в регионе вручают с 1 сентября.

Первый ребенок в семье — подарок, бесспорно, самый ценный. Однако родителей ждал еще один презент — от губернатора. Выбирая между денежной компенсацией и набором для новорожденной, пара предпочла второе. Супруги признались, детские вещи им нужнее. Екатерина и Сергей стали первой семьёй из Солнечногорья, которая сделала выбор в пользу набора. Его родителям торжественно вручил глава городского округа Владимир Слепцов.

«Я вам желаю, чтобы ваша жизнь была счастливая, чтобы малыш рос счастливый, он вас радовал и окружал любовью, а вы окружали это прекрасное сокровище своей любовью», — сказал глава муниципалитета.

Подарочный набор весит около 10 килограммов — в нем более 50 вещей. Есть все, что пригодится семье в первый год жизни ребенка. Помимо средств для ухода, есть и сезонные вещи. Например, теплый вязаный комбинезон или легкий летний костюм для похода в ясли.

«Красивой девочке — красивый подарок, красивый костюм и другие принадлежности», — отметил отец новорожденной Сергей Пипеев.

Как альтернатива набору — денежная компенсация в 20 тысяч рублей. Она пока пользуется популярностью у многодетных семей — у них и так детских вещей предостаточно. А вот пары с первенцами больше нуждаются в наборе. Даже медики уверены, он пригодится в первый год жизни ребенка.

«Коробка очень достойная, красивая, там очень много полезных вещей. Мы это освещаем в своем Instagram. У нас каждый вторник — День открытых дверей. Мы демонстрируем девочкам в прямом эфире этот подарочный набор», — рассказала заместитель главного врача ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» по детству и родовспоможению Мария Холдина.

Подарки от губернатора в регионе стали выдавать с 1 сентября. Главное условие при получении презента — подмосковная регистрация ребенка и российское гражданство хотя бы одного из родителей. Все остальное — не столь важно.