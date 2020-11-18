Чистоту на дорогах Подмосковья зимой обеспечат более 1,8 тысячи специальных машин

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья. Там подчеркнули, что регион уже полностью готов к ухудшению погодных условий.

Так, на территории Московской области начнет курсировать 1881 машина. В первую очередь будут следить за чистотой дорог вдоль домов и остановок общественного транспорта. Кроме того, особое внимание достанется спускам, подъемам, детским и спортивным площадкам.

Это отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. В этом году, по его словам, машин больше, чем в 2019-м. Уже готовы и все расходные материалы.

На три месяца вперед закуплен противогололедный материал Михаил Хайкин.

Он уточнил, что прошлой зимой областные дороги чистили 1209 специальных машин, а теперь их 1364. И каждая прошла полную проверку.