Готовность к зиме. Солнечногорск показал 160 уборочных машин на параде техники

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Тракторы, грузовики, автовышки — техника здесь самая разная, а задача у машин и водителей одна. Им потребуется сделать дороги и улицы чистыми.

Готовность к любым вызовам погоды проверили глава городского округа Владимир Слепцов с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Олегом Бурцевым.

Мы проверили — техники достаточно для того, чтобы очищать весь округ от грязи или снега. И сегодня того количества машин, которое здесь представлено, будет достаточно для грядущего зимнего сезона Владимир Слепцов.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Повода для беспокойства за работу солнечногорского ЖКХ сейчас нет, подчеркнул заместитель министра транспорта региона Олег Бурцев. С начала этого года округ поднялся в рейтинге лучших — его составили по сведениям Центра управления регионом. Число жалоб от жителей уменьшилось в несколько раз.

Мы контролируем вопрос с помощью Центра управления регионом. И Солнечногорск, по нашим данным, находится в „зеленой“ зоне транспортно-дорожного блока Олег Бурцев.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сами коммунальщики по-своему заботятся о технике. Например, Сергей Манжуров поделился с корреспондентом «360», что свой дорожный импортный экскаватор он ласково называет Жосиком. Машина уверен он, зимой не подведет.

«С ним можно будет делать все — погрузку, копку, планировку. То есть все основное, что нужно в коммунальной сфере по дорогам и придомовым территориям», — рассказал машинист экскаватора Сергей Манжуров.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Вся выставленная на параде техника при первой необходимости выйдет на маршруты и будет чистить солнечногорские дороги.