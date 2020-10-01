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    01 октября 2020, 19:25

    Готовность к зиме. Солнечногорск показал 160 уборочных машин на параде техники

    Анастасия Аброськина, Екатерина Демидова

    Коммунальщики из Солнечногорска показали, чем будут чистить дороги с приходом зимы. На параде техники они представили 160 уборочных машин, готовых справляться с непогодой. Ровными шеренгами встали 300 водителей, знающих каждую деталь в вверенном им оборудовании.
    Готовность к зиме. Солнечногорск показал 160 уборочных машин на параде техники | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Тракторы, грузовики, автовышки — техника здесь самая разная, а задача у машин и водителей одна. Им потребуется сделать дороги и улицы чистыми.

    Готовность к любым вызовам погоды проверили глава городского округа Владимир Слепцов с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Олегом Бурцевым.

    Мы проверили — техники достаточно для того, чтобы очищать весь округ от грязи или снега. И сегодня того количества машин, которое здесь представлено, будет достаточно для грядущего зимнего сезона

    Владимир Слепцов.
    Готовность к зиме. Солнечногорск показал 160 уборочных машин на параде техники | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Повода для беспокойства за работу солнечногорского ЖКХ сейчас нет, подчеркнул заместитель министра транспорта региона Олег Бурцев. С начала этого года округ поднялся в рейтинге лучших — его составили по сведениям Центра управления регионом. Число жалоб от жителей уменьшилось в несколько раз.

    Мы контролируем вопрос с помощью Центра управления регионом. И Солнечногорск, по нашим данным, находится в „зеленой“ зоне транспортно-дорожного блока

    Олег Бурцев.
    Готовность к зиме. Солнечногорск показал 160 уборочных машин на параде техники | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Сами коммунальщики по-своему заботятся о технике. Например, Сергей Манжуров поделился с корреспондентом «360», что свой дорожный импортный экскаватор он ласково называет Жосиком. Машина уверен он, зимой не подведет.

    «С ним можно будет делать все — погрузку, копку, планировку. То есть все основное, что нужно в коммунальной сфере по дорогам и придомовым территориям», — рассказал машинист экскаватора Сергей Манжуров.

    Готовность к зиме. Солнечногорск показал 160 уборочных машин на параде техники | Изображение 4
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Вся выставленная на параде техника при первой необходимости выйдет на маршруты и будет чистить солнечногорские дороги.

    Новости SMI.FM