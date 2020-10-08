Коммунальную технику проверили в преддверии холодов в Балашихе

Итоговую проверку готовности техники к осенне-зимнему периоду провели в Балашихе. Машины представили управляющие компании и коммунальные службы города. Их готовность оценила замминистра благоустройства Московской области Светлана Аипова вместе с представителями администрации городского округа.

«Мы осмотрели технику, представленную крупными управляющими компаниями, которые содержат большую часть жилого фонда, а также машины предприятия „Благоустройство-Балашиха“ — оно занимается содержанием общественных и дворовых территорий. Считаю, что Балашиха к зиме готова», — сказала Светлана Аипова.

На смотре было представлено около 60 единиц техники. Всего территорию города в зимний и летний периоды обслуживает более 200 машин.

«Здесь представлены комбинированные дорожные машины, тракторы, КамАЗы, которые вывозят снег, также газели для перевозки рабочих и средства малой механизации. От ресурсоснабжающих организаций — вышки, при помощи которых сбивают лед с крыш и другая техника», — рассказал начальник отдела содержания территории и экологии управления ЖКХ администрации Балашихи Иван Костюшин.

По критериям оценки готовности города к зимнему периоду, в исправном состоянии должно находиться 90 процентов техники, состоящей на балансе муниципальных предприятий и управляющих компаний.