Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в городском округе Воскресенск

Снегоуборочную технику проверили в подмосковном городском округе Воскресенск. На смотр перед холодным сезоном вышло более 130 единиц техники.

В Воскресенске свыше 800 километров дорог. Бороться со снегом на них предстоит всевозможной жилищно-коммунальной технике. Например, на улицы выйдет мини-погрузчик от ГБУ МО «Мосавтодор». Машина выполняет много задач: с помощью нее можно грузить снег, подметать, очищать тротуары. Она незаменима там, где крупногабаритный транспорт не в состоянии проехать. Мини-погрузчик запросто подходит к маленьким КамАЗам.

Всего зимой на уборку дорог в округе выйдет 130 авто: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы. Эти машины чистят дороги и обрабатывают их противогололедными средствами, борются с последствиями снегопадов в скверах и внутриквартальных проездах. Именно их осмотрели в Воскресенске в рамках подготовки города к снегопадам. Для населенного пункта это мероприятие уже традиционное.

Готовность дорожной техники к осенне-зимнему сезону оценили глава городского округа Артур Болотников и советник министра энергетики Владимир Мельник.

«Наша самая главная задача — независимо от природы, от погодных условий, температурных рекордов — содержать наши дворовые территории и общественные пространства, многоквартирные дома в надлежащем состоянии для того, чтобы обеспечить самое главное — комфортное проживание в нашем округе», — заявил Болотников.

Он положительно оценил готовность техники и профессионализм работников.

Смеси соли и песка уже подготовлены. Кроме того, сейчас составляют график дежурств.

К зиме в Воскресенске готовятся и во дворах. На улице Мичурина 1 ноября прошел субботник. Пятнадцать местных жителей убирали двор граблями. Накануне там спилили аварийные деревья, а листья погрузили в пакеты.

Жители Воскресенска попросили администрацию округа оборудовать в 2021 году парковку. А осенью горожане готовы посадить во дворе молодые деревья и кустарники.