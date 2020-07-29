Число стобалльников по ЕГЭ выросло на 70% в Подмосковье

Об этом сказала министр образования региона Ирина Каклюгина. Она подчеркнула, что по русскому языку и литературе результат улучшили в два раза.

Высший балл по двум предметам получили 38 ребят. Две выпускницы Подмосковья набрали 100 баллов по трем предметам Ирина Каклюгина.

Пока что результаты не окончательные. Вскоре огласят оценки и за оставшиеся экзамены.

Всем педагогам, которые подготовили стобалльников, выплатят премию в размере ста тысяч рублей. Но с прошлого года деньги направляют и выпускникам, заработавшим максимальный балл по двум или более предметам. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьев.

У нас хорошие результаты, ребята просто молодцы. Отдельное спасибо учителям за подготовку Ирина Каклюгина.

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.