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    29 июля 2020, 13:32

    Число стобалльников по ЕГЭ выросло на 70% в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Максимальный балл за ЕГЭ получили уже 726 учеников Подмосковья. Это почти на 70% больше, чем в прошлом году. Ребята еще не узнали результат тестирований по биологии, иностранным языкам и предметам, сданным в резервные дни.
    Число стобалльников по ЕГЭ выросло на 70% в Подмосковье

    Об этом сказала министр образования региона Ирина Каклюгина. Она подчеркнула, что по русскому языку и литературе результат улучшили в два раза.

    Высший балл по двум предметам получили 38 ребят. Две выпускницы Подмосковья набрали 100 баллов по трем предметам

    Ирина Каклюгина.

    Пока что результаты не окончательные. Вскоре огласят оценки и за оставшиеся экзамены.

    Всем педагогам, которые подготовили стобалльников, выплатят премию в размере ста тысяч рублей. Но с прошлого года деньги направляют и выпускникам, заработавшим максимальный балл по двум или более предметам. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьев.

    У нас хорошие результаты, ребята просто молодцы. Отдельное спасибо учителям за подготовку

    Ирина Каклюгина.

    Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

    Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.

    Новости SMI.FM