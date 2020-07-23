Более 8 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по иностранным языкам
За это время задействовали 206 пунктов проведения экзамена. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Прошел второй, заключительный, день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в экзамене приняли участие свыше восьми тысяч человекИрина Каклюгина.
Она уточнила, что из них более шести тысяч выпускников сдали ЕГЭ в первый день и около двух тысяч — во второй.
По ее словам, больше всего ребят сдали английский язык. Следом — французский, немецкий, испанский и китайский.
И, благодаря высокому уровню организации, экзамен прошел с соблюдением всех правил безопасностиИрина Каклюгина.
Она напомнила, что результаты тестирований будут объявлены не позднее 2 августа.
Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.