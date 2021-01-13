Число привитых «Спутником V» жителей Подмосковья приблизилось к 20 тысячам

Об этом рассказали в областном Минздраве. Там уточнили, что к 12 января прививку «Спутником V» сделали 19473 человек.

Вакцинация добровольна и бесплатна — ее выполняют по полису ОМС. Однако есть противопоказания. Например, для беременных, кормящих матерей, аллергиков, людей с острыми хроническими заболеваниями.

Для проведения масштабной вакцинации от СОVID-19 в регионе подготовили уже более 90 пунктов. Жители могут записаться на портале госуслуг. О том, как это сделать, мы подробно рассказали в материале.

Масштабная вакцинация от коронавируса в Московской области началась с декабря прошлого года. Прежде всего стали прививать врачей, педагогов, работников МФЦ и сферы ЖКХ.

Сегодня записаться могут все совершеннолетние жители, если у них нет медицинских противопоказаний. Для этого нужен полис ОМС.

Ранее стало известно, что в Подмосковье запустили спецпроект, посвященный вакцинации от COVID-19. Он расскажет жителям всю актуальную информацию о препарате и о самой процедуре.