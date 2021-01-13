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    13 января 2021, 11:40

    Число привитых «Спутником V» жителей Подмосковья приблизилось к 20 тысячам

    Анастасия Аброськина

    Более 19,4 тысячи жителей Подмосковья уже привились от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Записаться на вакцинацию могут все желающие старше 18 лет.
    Число привитых «Спутником V» жителей Подмосковья приблизилось к 20 тысячам

    Об этом рассказали в областном Минздраве. Там уточнили, что к 12 января прививку «Спутником V» сделали 19473 человек.

    Вакцинация добровольна и бесплатна — ее выполняют по полису ОМС. Однако есть противопоказания. Например, для беременных, кормящих матерей, аллергиков, людей с острыми хроническими заболеваниями.

    Для проведения масштабной вакцинации от СОVID-19 в регионе подготовили уже более 90 пунктов. Жители могут записаться на портале госуслуг. О том, как это сделать, мы подробно рассказали в материале.

    Масштабная вакцинация от коронавируса в Московской области началась с декабря прошлого года. Прежде всего стали прививать врачей, педагогов, работников МФЦ и сферы ЖКХ.

    Сегодня записаться могут все совершеннолетние жители, если у них нет медицинских противопоказаний. Для этого нужен полис ОМС.

    Ранее стало известно, что в Подмосковье запустили спецпроект, посвященный вакцинации от COVID-19. Он расскажет жителям всю актуальную информацию о препарате и о самой процедуре.