Bloomberg перечислил причины доверять российской вакцине «Спутник V»

Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Также уровень эффективности прививки, который измерялся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил отметку в 90%. Кроме того, в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания.

«Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Прим. ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина „Спутник V“ может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», — подчеркнул Фазели в своем материале.

Как отметил журналист, он бы предпочел «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к золотым звездам» на вакцине CoronaVac, которая была создана китайской биофармацевтической компанией SINOVAC.

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В своей статье он рассказал, что принял такое решение после изучения ходя испытаний препарата. Также Крамер обратил внимание на доступность «Спутника V» и хорошую логистику в российских больницах. По словам корреспондента, в отличие от США и других стран вакцинация в России организована четко и «без путаницы».

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Препарат был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.