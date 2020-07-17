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    17 июля 2020, 15:50

    «Чеховские медведи» рвутся в бой. Бессменный чемпион по гандболу усилит сборную России

    Анастасия Аброськина , Мария Филиппова

    Игроки в гандбол из Подмосковья получили путевку на январский чемпионат мира среди мужских команд 2021 года. Проведут его в Египте. Сразу восемь спортсменов клуба «Чеховские медведи» включили в расширенный состав сборной России. И сегодня, 17 июля, с командой встретился губернатор Андрей Воробьев.
    «Чеховские медведи» рвутся в бой. Бессменный чемпион по гандболу усилит сборную России | Изображение 1

    В апреле клуб стал чемпионом России в 19-й раз. Он закрепил за собой звание самого титулованного в стране.

    Из-за пандемии коронавируса поздравить «медведей» с победой удалось только сегодня. Андрей Воробьев пообщался с игроками на одной из первых полноценных тренировок.

    В апреле наша команда „Чеховские медведи“ стала чемпионом России по гандболу — в 19-й раз! Заехал поздравить ребят и их тренера Владимира Салмановича и пожелать удачи. В следующем году восемь игроков поедут на чемпионат мира в составе сборной. Только вперед!

    Андрей Воробьев.

    Главный тренер команды «Чеховские медведи» — олимпийский чемпион Владимир Максимов. Губернатор встретил его крепким рукопожатием.

    Игроки продолжат подготовку к новому спортивному сезону уже в Кисловодске. Там они пробудут до 5 августа. И летние сборы, по мнению главного тренера, помогут быстрее вернуться в рабочий режим.

    А ранее Андрей Воробьев приезжал в Чехов к боксерам из школы Александра Поветкина. Она возобновила занятия после перерыва в условиях пандемии.

    В 2019 году воспитанники попросили губернатора о новом зале. И по поручению Воробьева школу расширили — она уже переехала во дворец спорта «Олимпийский».

    «Чеховские медведи» рвутся в бой. Бессменный чемпион по гандболу усилит сборную России | Изображение 2

    Именно спортивная школа Чехова воспитала известных боксеров Дениса Лебедева, Александра Поветкина. Там губернатор вручил ребятам новую спортивную экипировку. Сам тоже не остался без подарков. Ему передали боксерские перчатки и брендированную толстовку.

    Вместе с тем Андрей Воробьев проверил и реконструированный стадион «Химик» в Чехове. Он один из центральных. Теперь там появились новые трибуны, современное поле, беговые дорожки.