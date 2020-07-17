«Чеховские медведи» рвутся в бой. Бессменный чемпион по гандболу усилит сборную России

В апреле клуб стал чемпионом России в 19-й раз. Он закрепил за собой звание самого титулованного в стране.

Из-за пандемии коронавируса поздравить «медведей» с победой удалось только сегодня. Андрей Воробьев пообщался с игроками на одной из первых полноценных тренировок.

В апреле наша команда „Чеховские медведи“ стала чемпионом России по гандболу — в 19-й раз! Заехал поздравить ребят и их тренера Владимира Салмановича и пожелать удачи. В следующем году восемь игроков поедут на чемпионат мира в составе сборной. Только вперед! Андрей Воробьев.

Главный тренер команды «Чеховские медведи» — олимпийский чемпион Владимир Максимов. Губернатор встретил его крепким рукопожатием.

Игроки продолжат подготовку к новому спортивному сезону уже в Кисловодске. Там они пробудут до 5 августа. И летние сборы, по мнению главного тренера, помогут быстрее вернуться в рабочий режим.

А ранее Андрей Воробьев приезжал в Чехов к боксерам из школы Александра Поветкина. Она возобновила занятия после перерыва в условиях пандемии.

В 2019 году воспитанники попросили губернатора о новом зале. И по поручению Воробьева школу расширили — она уже переехала во дворец спорта «Олимпийский».

Именно спортивная школа Чехова воспитала известных боксеров Дениса Лебедева, Александра Поветкина. Там губернатор вручил ребятам новую спортивную экипировку. Сам тоже не остался без подарков. Ему передали боксерские перчатки и брендированную толстовку.

Вместе с тем Андрей Воробьев проверил и реконструированный стадион «Химик» в Чехове. Он один из центральных. Теперь там появились новые трибуны, современное поле, беговые дорожки.