Альма-матер Поветкина и Лебедева. Чеховская школа бокса возобновила тренировки ребят во дворце спорта
О новом зале губернатора попросили ребята, которые занимаются здесь, в январе прошлого года. Спортивная школа Чехова воспитала известных боксеров Дениса Лебедева и Александра Поветкина. Сегодня Воробьев приехал в округ, чтобы пообщаться с юными спортсменами и посмотреть на обновленный зал.
Это легендарная школа бокса. Расширили ее, потому что ребята ютились в маленьком зале, хотя и там становились олимпийскими чемпионами. Сейчас расширили радикально. И зал полный. Пацаны очень довольныАндрей Воробьев.
Губернатор вручил ребятам новую экипировку и сам не остался без подарков. Ему передали боксерские перчатки и брендированную толстовку «Витязя».
По словам Дениса Лебедева, в Чехове в разы увеличилось количество спортсменов, посещающих эту школу. Занятия проводят и именитые российские боксеры. Сегодня ребят в возрасте от десяти до 16 лет тренировал Денис Инкин — чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO за 2008 год.
Очень хочется, чтобы сборная страны, ну, если не половина, то хотя бы трое-четверо, были нашими, чеховскими ребятами. И наши тренеры сегодня над этим работают вплотную. Мы искренне хотим, чтобы наши спортсмены стояли на первых местах олимпийских пьедесталовДенис Лебедев.
Боксер рассказал, что эта школа имеет для него огромное значение. В тренерском штабе здесь сейчас работает и его отец. По словам Лебедева, здесь воспитывают настоящих чемпионов. Вместе с тем у ребят есть возможность общаться с легендами.
«Саша Поветкин у нас все время делает утром зарядку. И много жителей Чехова приходят, даже не боксеров, чтобы пробежаться с легендой бокса. У меня четыре собаки больших. И я бегаю в другом месте, потому что с ними по стадиону нельзя», — отметил он.
Боксер и тренер Денис Инкин рассказал, что тренировки в школе не прекращались даже в условиях пандемии. Занятия проводили в формате видео через Zoom, задания отправляли в мобильных мессенджерах.
Прописывали тренировки от начала до конца. И общая разминка, и специальная. Они нам видео присылали со своими результатами. И групповые тренировки мы для ребят снималиДенис Инкин.
Ребята новым залом очень довольны. Главное, что отметили, — он просторный. Раньше, еще в старом здании, места для тренировок буквально не хватало. Было тесно.
Сегодня Андрей Воробьев проверил и реконструированный стадион «Химик» в Чехове. Он один из центральных в округе. Здесь появились новые трибуны, современное поле и беговые дорожки.