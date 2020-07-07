Альма-матер Поветкина и Лебедева. Чеховская школа бокса возобновила тренировки ребят во дворце спорта

О новом зале губернатора попросили ребята, которые занимаются здесь, в январе прошлого года. Спортивная школа Чехова воспитала известных боксеров Дениса Лебедева и Александра Поветкина. Сегодня Воробьев приехал в округ, чтобы пообщаться с юными спортсменами и посмотреть на обновленный зал.

Это легендарная школа бокса. Расширили ее, потому что ребята ютились в маленьком зале, хотя и там становились олимпийскими чемпионами. Сейчас расширили радикально. И зал полный. Пацаны очень довольны Андрей Воробьев.

Губернатор вручил ребятам новую экипировку и сам не остался без подарков. Ему передали боксерские перчатки и брендированную толстовку «Витязя».

По словам Дениса Лебедева, в Чехове в разы увеличилось количество спортсменов, посещающих эту школу. Занятия проводят и именитые российские боксеры. Сегодня ребят в возрасте от десяти до 16 лет тренировал Денис Инкин — чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO за 2008 год.

Очень хочется, чтобы сборная страны, ну, если не половина, то хотя бы трое-четверо, были нашими, чеховскими ребятами. И наши тренеры сегодня над этим работают вплотную. Мы искренне хотим, чтобы наши спортсмены стояли на первых местах олимпийских пьедесталов Денис Лебедев.

Боксер рассказал, что эта школа имеет для него огромное значение. В тренерском штабе здесь сейчас работает и его отец. По словам Лебедева, здесь воспитывают настоящих чемпионов. Вместе с тем у ребят есть возможность общаться с легендами.

«Саша Поветкин у нас все время делает утром зарядку. И много жителей Чехова приходят, даже не боксеров, чтобы пробежаться с легендой бокса. У меня четыре собаки больших. И я бегаю в другом месте, потому что с ними по стадиону нельзя», — отметил он.

Боксер и тренер Денис Инкин рассказал, что тренировки в школе не прекращались даже в условиях пандемии. Занятия проводили в формате видео через Zoom, задания отправляли в мобильных мессенджерах.

Прописывали тренировки от начала до конца. И общая разминка, и специальная. Они нам видео присылали со своими результатами. И групповые тренировки мы для ребят снимали Денис Инкин.

Ребята новым залом очень довольны. Главное, что отметили, — он просторный. Раньше, еще в старом здании, места для тренировок буквально не хватало. Было тесно.

Сегодня Андрей Воробьев проверил и реконструированный стадион «Химик» в Чехове. Он один из центральных в округе. Здесь появились новые трибуны, современное поле и беговые дорожки.