Стадион «Химик» в подмосковном Чехове масштабно реконструировали. Он один из центральных в округе. Здесь появились новые трибуны, современное поле, беговые дорожки. И сегодня, 7 июля, результаты работы проверили губернатор Андрей Воробьев вместе с министром физической культуры и спорта региона Романом Терюшковым.

Стадион модернизировали по губернаторской программе. Он, по словам Терюшкова, был изношенным, а теперь это новое место притяжения жителей.

«Стадион изначально был в достаточно плохом состоянии. Здесь, в округе, большое количество людей, которые любят и футбол, и легкую атлетику. Но объект получил новую жизнь», — отметил министр физической культуры и спорта.

Программу по реконструкции центральных стадионов запустили четыре года назад. В нее вошло 17 объектов, в том числе в Чехове. Андрей Воробьев пообщался здесь с футболистами и тренерами. Он назвал Чехов «очень спортивным городом».

Это был заброшенный стадион. Помню, как я в парке встречался с жителями, которые повели меня туда и сказали: „Посмотри, какое запустение, и сделай стадион, чтобы наши дети могли заниматься“. Сейчас это роскошное поле последнего поколения — легкоатлеты довольны Андрей Воробьев.

Он добавил, что в Чехове благоустройство и создание площадок для спорта — в числе приоритетов. Стадион, где появились трибуны на 1200 мест, сможет принимать не только спортивные мероприятия, но и любые другие, связанные с жизнью округа.

«Это праздники, выступления артистов. Здесь все предусмотрено: и хорошие трибуны, и газоны, где могут выступать артисты. И мы расцениваем этот объект как точку притяжения жителей. Не только спортивных, но и тех, кто просто хочет отдохнуть», — добавил Роман Терюшков.

По его словам, современный стадион будет доступен всем, кто ведет активный образ жизни. Он даст возможность заниматься бегом, скандинавской ходьбой, футболом и баскетболом.

Сейчас мы поговорили тоже с тренером, с ребятами. Совершенно новые и качественные условия получили для подготовки. Тем более у нас есть хороший задел. Ребята выигрывают и в ЦФО, и по России тоже участвуют. И, конечно, нужны хорошие современные условия. Будем растить новых чемпионов Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

Спортивные объекты открыли в Подмосковье с 1 июля. Накануне их готовность проверил министр физической культуры и спорта.

В Подмосковье сейчас ведут активное благоустройство. Основная задача — подготовить в каждом округе парки, места для отдыха и набережные. По поручению губернатора Андрея Воробьева места притяжения жителей должны быть во всех городах и округах.