Эксклюзив 10 января 2024, 09:37 Бригады рабочих всю ночь трудились над восстановлением отопления в Климовске Подмосковные рабочие всю ночь восстанавливали теплоснабжения в Климовске

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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск специалисты работали всю ночь, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Работы проходили на проспекте 50 лет Октября. Бригада всю ночь восстанавливала отопление. Судя по видео, для этого специалисты выкопали траншею, в которой находилась труба. Пока один работал с металлом, другие помогали ему с освещением.

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Накануне в Климовске произошла крупная коммунальная авария. Без отопления остались 173 дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал оперштаб по вопросам тепла и электроснабжения в Климовске. Также глава региона лично пообщался с местными жителями. В большинстве домов тепло уже восстановили.

Пострадавшие от последствий коммунальной аварии горожане не будут платить за отопление в январе. Кроме того, Воробьев решил бесплатно отправить детей, в домах которых перестало поступать тепло, в оздоровительный лагерь «Литвиново». Он встретился и с работниками газовой службы, которые принимали участие в ликвидации аварии в Климовске.