Подмосковье 09 января 2024, 22:59 Андрей Воробьев встретился со специалистами, помогающими восстановить снабжение в Климовске Губернатор Подмосковья Воробьев встретился со специалистами газовой службы Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области / Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со специалистами газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства Москвы. Глава региона поблагодарил их за работу по ликвидации аварии в Климовске.

Воробьев провел очередной оперативный штаб по вопросам тепло- и электроснабжения в Климовске, после чего лично выехал к специалистам, чтобы узнать обстановку на местах.

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Губернатор рассказал, что в восстановительных работах участвуют сотрудники теплосетей Мытищ и Подольска, представители госучреждения МОСВС и другие подмосковные подразделения. Их труд помогает как можно быстрее возвращать тепло в дома и соцобъекты Климовска.

Ранее Воробьев заявил, что отопление удалось восстановить в 122 домах микрорайона, а к завтрашнему дню ситуация полностью вернется к норме. По его словам, инженерным службам предстоят работы на самом сложном и отдаленном отрезке.

Глава региона встретился не только со специалистами, но и с местными жителями. Губернатор поблагодарил их за терпение и выслушал все жалобы и предложения.