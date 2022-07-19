Брендированный экспресс запустят до фестиваля «Гуляй-город» в Подмосковье

Фестиваль «Гуляй-город» пройдет в поселке Песоченка округа Чехов 30 июля. Его посвятили 450-летию битвы при Молодях. Гости смогут добраться до места проведения на брендированном экспрессе.

Центральная пригородная пассажирская компания запустит экспресс до станций Чехов, Столовая и Молоди. От них до поселка Песоченка туристов доставят бесплатные автобусы.

Фестиваль воссоздаст атмосферу Руси XVI века. Гости увидят масштабные реконструкции, костюмированные перформансы, старинные игры. Для детей организуют специальную программу, а для взрослых будет работать ярмарка. Кульминацией праздника станут выступление группы «25/7» и салют.

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