Жители Подмосковья смогут предложить идеи по борьбе с пробками на «Доброделе»

Жители укажут на самые загруженные дороги и помогут понять причины возникновения заторов. Опрос продлится до 30 июня.

Вице-губернатор региона Игорь Тресков подчеркнул, что власти борются и с «глупыми» пробками. Этому вопросу уделили особое внимание на видеоконференции губернатора Андрея Воробьева с главами городских округов.

Есть пробки, которые называют глупыми. Они появляются, потому что неправильно выстроен сигнал светофора. Или, может, надо построить правый поворот, а где-то установить знаки Игорь Тресков.

При этом на прошедшей 1 февраля видеоконференции Воробьев отметил, что задача властей — решать проблемы по всем видам пробок. Например, где-то нужна новая инфраструктура, а где-то, как в случае с глупыми заторами, лучше всего прислушаться к советам жителей.

«Приступили к подробному анализу так называемых глупых пробок. Это решение, которое мы сможем с незначительными затратами оперативно устранить», — добавил Воробьев.

На портале «Добродел» жители внесут личные предложения по борьбе с пробками в своих городах. Там они смогут рассказать о наличии светофоров на участках и причинах, по которым стоят в пробках.