«Одна из лучших практик». Подмосковному «Доброделу» исполнилось 5 лет

Ровно пять лет «Добродел» помогает жителям передавать власти свои замечания онлайн — без лишних инстанций или бумажной волокиты. По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, портал стал «одной из лучших практик».

Благодаря цифровым технологиям, жители в любой момент могут сообщить властям о том, что их волнует, нажав лишь несколько кнопок на своем смартфоне или компьютере Максим Рымар.

Главный принцип работы онлайн-портала — «здесь и сейчас». Он помог решить более 1,7 миллиона проблем. И еженедельно число выполненных задач растет примерно на шесть тысяч позиций.

За время работы сервиса он принял свыше 3,7 миллиона заявок и передал их специалистам. Решить часть проблем удается сразу, а некоторые требуют времени и больших ресурсов.

Еженедельно работать с сервисом начинают все больше жителей — присоединяются около четырех тысяч человек. Активнее всего «Доброделом» пользуются в Химках, Солнечногорске, Ленинском округе, Лобне и Долгопрудном.

В 2015 году онлайн-портал «Добродел» стал обладателем премии Рунета — общенациональной награды, присуждаемой в области высоких технологий и электронных коммуникаций. Он отмечен в номинации «За развитие региональных интернет-проектов».