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    28 января 2021, 19:05

    Светофоры на Репинской развязке в Химках настроят так, как будет удобно водителям

    Анастасия Аброськина

    С открытия Репинской развязки в подмосковных Химках прошло два дня, и люди активно пользуются ей. В первый же день по ней проехало 13 тысяч машин. Но финальные штрихи еще впереди: здесь перенастроят светофоры. Губернатор Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что это поможет свести пробки к минимуму.
    Светофоры на Репинской развязке в Химках настроят так, как будет удобно водителям | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Пропускная способность новой Репинской развязки рассчитана на 14 тысяч машин в сутки, и уже в первый день она приняла 13 тысяч. После ее открытия изменилась и общая схема движения, а теперь ее усовершенствуют. Например, здесь улучшат работу светофоров.

    Эстакада сдана досрочно, спасибо строителям. В первый же день по ней проехало 12,8 тысячи машин, что подтвердило ее востребованность. Поэтому мал золотник, да дорог: каждая такая инженерная конструкция для жителей имеет большое значение

    Андрей Воробьев.

    Развязка заняла 800 метров в длину вместе с путепроводом. На новом участке водители смогут пользоваться пятью основными полосами движения и двумя боковыми проездами.

    Пробок не останется

    Как отметил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, уже стало очевидно, что вскоре по развязке может поехать и больше машин. Чтобы движение не было загруженным, здесь появятся, например, стрелки для правого поворота.

    «Жители очень мощно поехали по развязке, и тут образовались пробки. Но мы это не оставили без внимания. Выставили посты и стали регулировать светофоры. Даже поставили новый. Мы в течение недели будем приводить потоки в соответствие, чтобы пробка за неделю или две полностью ушла», — объяснил Тресков.

    Светофоры на Репинской развязке в Химках настроят так, как будет удобно водителям | Изображение 2

    С двух сторон развязки уже установили камеры фотофиксации — они следят за интенсивностью загрузки, чтобы регулировать ее. Это отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.

    Водители с Новосходненского шоссе начали объезжать пробку на Ленинградке по новой развязке. За два дня огромная популярность. Мы уже модернизировали три транспортных маршрута

    Дмитрий Волошин.

    Один из них — 10 «Э» — будет ходить по Репинской развязке. Он поможет быстрее добираться на работу и обратно сотрудникам «Энергомаша» и свяжет жилой комплекс «Солнечная система» с Новыми Химками.

    «Раньше время на маршруте составляло 33–35 минут, а сегодня это около 20 минут. То есть 15 минут жители будут экономить благодаря этому решению», — уточнил Волошин.

    Губерниев за рулем

    Среди первых по развязке, направляясь со Сходни в телецентр «Останкино», уже проехал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, он, будучи местным жителем, очень внимательно следил за тем, что происходило на протяжении последних месяцев реконструкции.

    Светофоры на Репинской развязке в Химках настроят так, как будет удобно водителям | Изображение 3

    Этот мост — он долгожданный. И здорово, что строители проявили прыть, закончив раньше срока. Шероховатости присутствуют, но уже в ближайшее время светофоры отрегулируют, чтобы нам было максимально удобно

    Дмитрий Губерниев.

    Он подчеркнул, что все работает хорошо, но попросил не снижать темпов в улучшении дороги.

    «Мы все понимаем, что путь в тысячу миль начинался с одного шага у каждого из нас. Конечно же, таких шагов сделано было много. Нужно продолжать развиваться. И я всегда говорю, что власть должна сделать максимум, чтобы всем нам было удобно. В данном случае вы справляетесь», — сказал Губерниев.

    А раньше жители каждый день стояли в пробках, добираясь из Старых Химок в Новые. Они разделены Ленинградским шоссе, железной дорогой и каналом имени Москвы. Теперь появился новый путь, решающий старые проблемы.