Светофоры на Репинской развязке в Химках настроят так, как будет удобно водителям

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Пропускная способность новой Репинской развязки рассчитана на 14 тысяч машин в сутки, и уже в первый день она приняла 13 тысяч. После ее открытия изменилась и общая схема движения, а теперь ее усовершенствуют. Например, здесь улучшат работу светофоров.

Эстакада сдана досрочно, спасибо строителям. В первый же день по ней проехало 12,8 тысячи машин, что подтвердило ее востребованность. Поэтому мал золотник, да дорог: каждая такая инженерная конструкция для жителей имеет большое значение Андрей Воробьев.

Развязка заняла 800 метров в длину вместе с путепроводом. На новом участке водители смогут пользоваться пятью основными полосами движения и двумя боковыми проездами.

Пробок не останется

Как отметил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, уже стало очевидно, что вскоре по развязке может поехать и больше машин. Чтобы движение не было загруженным, здесь появятся, например, стрелки для правого поворота.

«Жители очень мощно поехали по развязке, и тут образовались пробки. Но мы это не оставили без внимания. Выставили посты и стали регулировать светофоры. Даже поставили новый. Мы в течение недели будем приводить потоки в соответствие, чтобы пробка за неделю или две полностью ушла», — объяснил Тресков.

С двух сторон развязки уже установили камеры фотофиксации — они следят за интенсивностью загрузки, чтобы регулировать ее. Это отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Водители с Новосходненского шоссе начали объезжать пробку на Ленинградке по новой развязке. За два дня огромная популярность. Мы уже модернизировали три транспортных маршрута Дмитрий Волошин.

Один из них — 10 «Э» — будет ходить по Репинской развязке. Он поможет быстрее добираться на работу и обратно сотрудникам «Энергомаша» и свяжет жилой комплекс «Солнечная система» с Новыми Химками.

«Раньше время на маршруте составляло 33–35 минут, а сегодня это около 20 минут. То есть 15 минут жители будут экономить благодаря этому решению», — уточнил Волошин.

Губерниев за рулем

Среди первых по развязке, направляясь со Сходни в телецентр «Останкино», уже проехал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, он, будучи местным жителем, очень внимательно следил за тем, что происходило на протяжении последних месяцев реконструкции.

Этот мост — он долгожданный. И здорово, что строители проявили прыть, закончив раньше срока. Шероховатости присутствуют, но уже в ближайшее время светофоры отрегулируют, чтобы нам было максимально удобно Дмитрий Губерниев.

Он подчеркнул, что все работает хорошо, но попросил не снижать темпов в улучшении дороги.

«Мы все понимаем, что путь в тысячу миль начинался с одного шага у каждого из нас. Конечно же, таких шагов сделано было много. Нужно продолжать развиваться. И я всегда говорю, что власть должна сделать максимум, чтобы всем нам было удобно. В данном случае вы справляетесь», — сказал Губерниев.

А раньше жители каждый день стояли в пробках, добираясь из Старых Химок в Новые. Они разделены Ленинградским шоссе, железной дорогой и каналом имени Москвы. Теперь появился новый путь, решающий старые проблемы.