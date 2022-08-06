Большой праздник футбола. В Дмитрове провели восьмой матч серии «Выходи во двор»

Дмитров принял восьмой матч серии проекта «Выходи во двор». Команда легендарных футболистов встретилась с любительской сборной на стадионе «Локомотив». На трибунах собралось почти две тысячи зрителей.

В составе звездной команды под руководством тренера Валерия Гладилина были Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и Дмитрий Хлестов. Комментировали матч спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

Перед началом встречи на поле по традиции прошли мастер-классы от знаменитых футболистов, а также мини-игры в формате 5Х5. Воспитанники спортивных школ смогли помериться силами с профессионалами и получить от них ценные рекомендации.

А потом начался матч звездной сборной и команды любителей. Борьба была напряженной и вызвала бурю эмоций у болельщиков. Завершилась игра со счетом 6:4 в пользу легенд футбола.

В Министерстве спорта Подмосковья отметили, что уже второй матч подряд в составе звездной команды на поле выходит победитель розыгрыша «Беговой лиги Подмосковья». Это новая традиция проекта «Выходи во двор». Такой формат позволяет расширять границы спортивных интересов, привлекать любителей бега на футбольное поле, а футболистов — на беговые маршруты. В Дмитрове вместе с легендами на поле сыграл местный житель Дмитрий Сафин.

Обладатель Кубка UEFA Дмитрий Аленичев после матча отметил, что каждая встреча с любительскими сборными в Подмосковье становится настоящим праздником и для спортсменов, и для зрителей. Отдельное внимание он уделил мастер-классам с начинающими футболистами.

«Проект „Выходи во двор“ запущен в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. У нас сегодня восьмое мероприятие. Каждый раз это большой праздник, и сегодня праздник здесь, в Дмитрове. Даже за тот час, который мы проводим с ребятами, юными футболистами, мы уже видим, что среди них просматривается определенный талант», — поделился он.

По словам Аленичева, ребят, увлеченных этим видом спорта, много в разных городах Московской области. Он выразил надежду, что подростки раскроют свои таланты и потенциал, а в будущем смогут сыграть за сборную России.

«Очередная встреча легенд футбола и любительской команды прошла, как всегда, ярко, с эмоциями и азартом. На стадионе „Локомотив“ собрались порядка 2000 зрителей и участников. Каждый матч — это долгожданное событие в каждом муниципалитете Подмосковья», — рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Глава Минспорта региона выразил благодарность знаменитым футболистам, которые активно поддержали инициативу губернатора Московской области, зарядили эмоциями юных спортсменов и любителей. Абаренов уточнил, что девятый матч проекта «Выходи во двор» планируется провести 20 августа в Богородском городском округе.

Самой результативной игрой летней серии проекта пока стал седьмой матч в Люберцах. Команды забили на двоих 15 мячей. Больше всего зрителей собрала игра в Балашихе, где на трибунах присутствовали пять тысяч человек.