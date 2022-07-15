В субботу 16 июля на стадионе «Москвич» в Лобне состоится шестой матч уникального проекта «Выходи во двор».

Этот проект проходит в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. На поле выйдут известные российские футболисты Дмитрий Аленичев, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Василий Иванов и другие. Официальное открытие начнется в 11:00, начало гала-матча — в 12:00.

Накануне матча шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России, игрок команды «Легенды футбола» Александр Ширко рассказал о его участии в проекте.

Вы были во всех городах, где проводились матчи с жителями Подмосковья. Какой город запомнился больше всего?

Запомнился, конечно, первый город — Можайск. Потому, что это был матч-открытие, для нас (прим. игроков из команды легенд) — это был новый опыт, где мы посмотрели, как нас воспринимают болельщики, каково играть против команды местных жителей, понравилось ли всем мероприятие или нет.

После первого матча проанализировали свою игру, посмотрели, что можно улучшить, чтобы в дальнейшем максимально радовать зрителей.

В этом плане могу еще выделить матч в Балашихе. Все было организовано максимально классно — с привлечением всевозможной пиротехники и большого количества детско-юношеских коллективов, которые выступали перед открытием. На такое шоу пришло рекордное число жителей — это и было самым красочным и запоминающимся.

Источник фото: телеканал «360»

Как оцениваете уровень команд жителей Подмосковья, против которых приходится играть?

Очень здорово, что муниципалитеты привлекают людей, футболистов самого разного уровня. Порой навыки игры любительской команды жителей непредсказуемы, часто они удивляют своим уровнем подготовки. В любом случае мы готовы играть с любыми соперниками.

Источник фото: телеканал «360»

Скажите честно: с кем сложнее играть — с профессиональными командами или с жителями Подмосковья?

Однозначно, с жителями Подмосковья сложнее, они более заряженные (смеется).

Ведете внутри команды Легенд статистику по голам?

Статистику не ведем. Для нас не принципиально кто больше забьет или сколько нам забьют. Наша задача, чтобы и команда, с которой мы играем, и зрители порадовались и получили удовольствие от количества голов, чтобы игра была нескучной.

Источник фото: телеканал «360»

Что можете сказать о детях, с которыми играете и проводите мастер-классы в рамках проекта — заметен потенциал у ребят?

Тяжело кого-то выделить. На каждой игре порядка ста мальчишек. В крупных городах больше детей, они проходят определенный отбор, чтобы попасть в команду. В небольших городах мальчишек поменьше и, соответственно, конкуренция не такая суровая. Это тоже, конечно, хорошо, поскольку задействованы все дети, каждый может оказаться талантливым футболистом и проявить себя. Главное, что все ребята, с которыми мы играем, увлекаются спортом и любят футбол.

Что ждете от завтрашней игры в Лобне?

В первую очередь наша цель — привлечь к спорту тех, кто им не занимается. И речь здесь необязательно о большом спорте, а, скорее, чтобы люди просто занимались для здоровья, отвлекались от улицы.

Мы хотим принести радость детям — дать им возможность с нами сыграть, получить автографы, поучаствовать в голах, комбинациях, чтобы они могли поиграть с теми, кого видели по телевизору, за кого болели раньше. Хотим дать возможность всем зрителям, болельщикам, участникам окунуться в историю, вспомнить, как это было, когда мы играли, и получить удовольствие от просмотра наших матчей с городской командой. Ведь с кем-то из них они видятся каждый день, работают вместе или живут по соседству — интересно поболеть за своих, ну, и за нас немного.