Проезд с комфортом. Больше 25 тысяч км дорог обработали реагентами в Подмосковье

В Московской области за прошедшие сутки очистили и обработали больше 25,8 тысячи километров дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Для обработки на дороги вышло больше 1,1 тысячи специальных машин. В первую очередь расчищали вылетные магистрали, опасные участки, загруженные трассы и подъезды к школам и поликлиникам. Больше всего дорог обработали в Солнечногорске, Рузе, Орехово-Зуеве, Истре, Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве.

За дорогами Подмосковья следят круглосуточно. Дежурят около 1,4 тысячи специальных машин. Дорожные рабочие взаимодействуют с областным ГИБДД и муниципальными службами.

Сегодня в московском регионе температура воздуха может опуститься до -10 градусов. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило водителям, как важно соблюдать скоростной режим. Осторожными должны быть и пешеходы: дорогу следует переходить только в специально отведенных для этого местах.