Россиянам пообещали -15 градусов к выходным. Мороз будет не долгим

Несмотря на аномально теплую зиму, не стоит забывать, что за окном февраль. Уже к выходным жителей европейской части России ждут морозы до -15 градусов. Синоптики заверяют, что такая температура абсолютно нормальная, и обещают потепление на востоке страны.

Как рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, значительные морозы придут в московский регион 7 февраля и в ночь на субботу, 8 числа.

«Не исключено, что и в ночь на воскресенье температура будет около -15 градусов. Но, по предварительным расчетам, уже днем в воскресенье будет повышение температуры. Прогнозируется до -3…-5 градусов», — отметил синоптик.

Прогнозы пока предварительные, но мощный заток холодного воздуха действительно приведет к таким показателям термометров. Будет казаться, что наступил настоящий мороз, но температура только приблизится к климатической норме и, может быть, будет ниже нормы на один градус.

«Это нормальная зимняя погода. Разбалованная такими льготными условиями, как угодно осенними или весенними, жители европейской России, конечно, воспринимают такую температуру как нечто невероятное. Совершенно нормальная ситуация», — сказал Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели в Москве и Подмосковье снова станет тепло вплоть до оттепели. Похолодание же затронет не только этот регион, морозы придут и на юг европейской части России. В Крыму ожидается -10…-15 градусов, что существенно ниже нормы.

«Аномалия теплой погоды смещается к востоку. Уже послезавтра в Новосибирской, Омской, Томской, областях и Красноярском крае температура будет выше, чем в Крыму. Представляете? Это редко бывает. Вот такие капризы зимы», — заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, что аномальная зима связана с тем, что теплый воздух переносится в Россию из Атлантики. Мешает поступлению холода и Сибирский антициклон на западе.