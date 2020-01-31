Экстремалы на дороге. Как избежать ДТП на скользкой трассе?

Всю зиму в московском регионе ждали снега, но как только он пошел, сразу участились ДТП. По статистике, зимой аварий становится на 20-30% больше.

Источник фото: телеканал «360»

«Увеличивается количество мелких ДТП либо на пешеходных переходах, либо на светофорах, потому что водитель едет небыстро, и по привычке подъезжает вплотную к предыдущей машине», — рассказал эксперт по автострахованию Виктор Кожин.

Источник фото: телеканал «360»

Экстренное торможение не всегда помогает на скользкой трассе.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница Богородского округа Марина — многодетная мать, она постоянно возит детей по городу — в школу, кружки, секции.

«Машина механика, трое детей сзади, всегда нужно быть внимательной, смотреть назад, чтобы в меня не въехали, смотреть вперед, чтобы я в кого-то не приехала. И естественно, что бывают такие ситуации, что на торможение остается считанные секунды», — рассказывает многодетная мама Марина Мясникова.

Источник фото: телеканал «360»

Профессионалы советуют — тормозить на передаче.

«Контролируем дистанцию, увеличиваем и ни в коем случае не выжимаем сцепление. Сначала начинаем с тормоза, а потом уже следом сцепление», — говорит инструктор по вождению Борис Карлинов.

Источник фото: телеканал «360»

Марина сразу взялась за дело и начала отрабатывать экстренное торможение перед пешеходным переходом. Важно отработать этот прием на снегу — разгон, торможение, снова и снова.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня я поняла, что правильно нажать тормоз, дать машине оттормозиться, чтобы она стала более устойчивой, уже потом подключить сцепление. И действительно, путь машины тормозной укорачивается намного и она лучше держит дорогу, меньше скользит», — отметила Марина.

Источник фото: телеканал «360»

Пока наша героиня учится на автодроме, выясним, почему на минувшей неделе, когда такого снега еще не было, в Богородском округе пострадали сразу шесть пешеходов? Оказывается, виноват дождь и слякоть.

Источник фото: телеканал «360»

«При наличии снега на уличной дорожной сети, на земле, пешеход, подходящий к проезжей части и намеревающийся переходить, он контрастно виден водителю и водитель может его своевременно заметить», — рассказал начальник ОГИБДД МУ МВД России «Ногинское» Николай Шепель.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна удивительная вещь — часто пешеходы сами невнимательны или предполагают, что машина должна остановиться мгновенно, ведь закон дает пешеходу приоритет в пересечении дороги.

«Но воспользоваться этим преимуществом пешеход обязан (дабы сохранить свою жизнь и здоровье), только убедившись, что водитель это право и преимущество ему предоставляет. Убедитесь, пожалуйста, только после этого пересекайте проезжую часть», — сказал начальник ОГИБДД МУ МВД России «Ногинское» Николай Шепель.

Источник фото: телеканал «360»

В выходные и в начале следующей недели в Подмосковье ожидаются обильные снегопады, поэтому советы экспертов явно пригодятся как автомобилистам, так и пешеходам.