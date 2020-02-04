Гололедица ожидается в Подмосковье на этой неделе

В Московской области на этой неделе заметно похолодает: температура воздуха достигнет –10 градусов. Из-за этого на дорогах может появиться гололедица, сообщила пресс-служба Минтранса региона.

Для безопасности водителей дорожные службы подготовили 1,4 тысячи специальных машин. Техника обработает областные дороги. Однако автолюбителям все равно нужно помнить о правилах движения и быть особенно осторожными во время заморозков.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращает внимание участников дорожного движения на соблюдения правил. Водителям следует соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях», — отметили в ведомстве.

Должны быть осторожными и пешеходы. Переходить дорогу нужно только в специально предназначенных местах и идти тогда, когда поблизости нет движущихся машин.