Больше 1000 тонн техники собрали в Подмосковье для переработки
Лидерами по количеству собранной техники стали Бронницы, Коломна и Руза. Самых активных участников акции наградили.
«Я благодарю всех, кто принял участие в акции. С каждым годом вас становится все больше, растут объемы сбора и переработки утильной электроники», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
Кстати, в «Школе утилизации» принимают участие и производители с мировыми именами, например, Samsung и Hitachi.
«Не будет преувеличением сказать, что рождается новый тренд, основанный на разумном производстве, потреблении и заботе об окружающей среде», — добавил министр.
В следующем году в России вступит в силу запрет на захоронение электронных отходов. А в Московской области технику уже сдают на переработку. В 2020-м в акции «Школа утилизации» успели принять участие Богородский округ, Ивантеевка, Фрязино и Щелково.