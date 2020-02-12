Больше 1000 тонн техники собрали в Подмосковье для переработки

В Московской области собрали 1020 тонн ненужной техники. Ее направили на переработку. В акции «Школа утилизации: электроника» приняли участие 730 организаций, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Лидерами по количеству собранной техники стали Бронницы, Коломна и Руза. Самых активных участников акции наградили.

«Я благодарю всех, кто принял участие в акции. С каждым годом вас становится все больше, растут объемы сбора и переработки утильной электроники», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Кстати, в «Школе утилизации» принимают участие и производители с мировыми именами, например, Samsung и Hitachi.

«Не будет преувеличением сказать, что рождается новый тренд, основанный на разумном производстве, потреблении и заботе об окружающей среде», — добавил министр.

В следующем году в России вступит в силу запрет на захоронение электронных отходов. А в Московской области технику уже сдают на переработку. В 2020-м в акции «Школа утилизации» успели принять участие Богородский округ, Ивантеевка, Фрязино и Щелково.