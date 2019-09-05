Японская компания построит завод по переработке отходов в Подмосковье

Япония на протяжении нескольких лет боролась с мусорной катастрофой, и стране удалось эту проблему решить. Сейчас компания из группы компаний Hitachi Zosen готовится перенести успешный опыт в Подмосковье. Так, в регионе готовится строительство завода по переработке отходов. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме.

«Японская компания в июле 2019 года получила заказ на строительство завода по переработке отходов в Подмосковье. Его мощность до 7,6 тонны мусора в день (речь идет об объеме всех 4 заводов, которые будут работать в МО — прим. ред.). Сжигая 7,6 тонны мусора в день, завод будет одновременно производить электроэнергию в объеме, приходящемся на 1,5 миллиона человек», — заявил Абэ.

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По его словам, новый завод появится в 2021 году на территории Воскресенского городского округа. Он отметил, что подобные предприятия есть в самой Японии и они позволяют сократить объемы отходов.

Как сообщили «360» в Министерстве ЖКХ Подмосковья, японская сторона уже локализовала производство таких компонентов завода, как, например, котлы.

«Также японские коллеги будут обеспечивать строгий лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах жизненного цикла, чтобы обеспечить максимальную экологическую безопасность Подмосковья», — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что перед началом строительства был внимательно изучен опыт Японии касательно мусорных кризисов. Специалисты постарались максимально избежать проблем.