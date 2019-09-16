«Целый набор токсичных веществ». Более 320 тонн электролома собрали в Московской области с начала года

В рамках программы «Школа утилизации: электроника» в Подмосковье собрали и переработали 324 тонны электролома с начала 2019 года.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, перед Подмосковьем стоит важная задача — выстроить систему сбора, утилизации и переработки разного рода отходов, в том числе, электронных.

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«Техника является отходом IV класса. В кинескопах, радиоэлектронных компонентах содержатся тяжелые металлы и целый набор токсичных веществ, включая мышьяк, свинец, ртуть. Именно поэтому электронные отходы должны передаваться организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование и утилизацию. С начала 2019 года совместными усилиями организаций и жителей области удалось собрать более 300 тонн. Хочется, чтобы тема раздельного сбора электроприборов и электроники, как часть экологического образования, еще шире распространилась по Московской области и нашла поддержку в каждом округе региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган подчеркнул, что программа безвозмездной переработки электронного оборудования «Школа утилизации: электроника» дает возможность бюджетным учреждениям без расходования бюджета утилизировать устаревшую или сломанную оргтехнику, компьютеры, офисное и электронное оборудование. В рамках программы собранная электроника перерабатывается во вторсырье и отправляется на партнерские заводы для производства новой продукции.

Министр рассказал об итогах 8 месяцев акции — лидирующие позиции по сбору электроники традиционно удерживает образовательная сфера — за 8 месяцев школами собрано 156 тонн электронной техники. Школы с успехом проводят состязания по сбору отработавшего и сломанного оборудования и гаджетов между классами, а педагоги могут провести интерактивный урок по раздельному сбору электронных отходов, потом закрепив знания на практике. Учреждения здравоохранения, которым с этого года представилась возможность сдавать в рамках программы еще и медоборудование, направили на утилизацию 58 тонн техники. Органы социального блока, в которые входят учреждения соцзащиты, управления занятости и МФЦ, сдали 57 тонн, а 44 тонны поступили от региональных и муниципальных органов власти.

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Лидером 8 месяцев по объему собранной утильной электроники стала Коломна с результатом в 54,6 тонны, на втором месте — Богородский городской округ, где собраны почти 27 тонн, на третьем — Мытищи, которые сдали на утилизацию 17,5 тонны.

«Программа „Школа утилизации: электроника“ реализуется Фондом рационального природопользования не только в Москве и Подмосковье, но и в Тамбовской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областях и Республике Мордовия. Всего с начала года собрано на утилизацию около 920 тонн электронного и электрического оборудования, утратившего потребительские свойства. Лидером традиционно остается Подмосковье», — говорит Александра Кудзагова, исполнительный директор Фонда рационального природопользования.

Экологическая программа «Школа утилизации: электроника» реализуется при поддержке областного министерства имущественных отношений, министерства экологии и природопользования и министерства образования Московской области. Организатор программы — Фонд рационального природопользования. В рамках программы бесплатно сдавать электронику на утилизацию могут органы власти, бюджетные организации, школы и жители Подмосковья.