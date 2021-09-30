«Очень большая программа». Воробьев назвал ключевой момент подготовки к реновации в Подмосковье

Московская область выстраивает большую программу по реновации. Это отметил губернатор Андрей Воробьев на первом заседании Мособлдумы седьмого созыва. По его словам, важно сделать акцент на разъяснениях жителям всех нюансов.

Губернатор Подмосковья напомнил, что президент призвал ускорить расселение аварийного жилья.

«Есть аварийное, ветхое жилье — мы расселяем его. И темпы должны здесь быть заметными. Но существуют и безнадежно устаревшие микрорайоны, которые тоже нужно обновлять», — сказал Воробьев.

Он добавил, что, по словам президента, необходимо вытащить людей из трущоб.

У нас очень большая программа реновации. Она сейчас выстраивается. Это достаточно сложный проект, и ключевое — разъяснения, общение с жителями Андрей Воробьев.

Воробьев объяснил, что каждому человеку хочется понять, где и в каких условиях он будет жить после реновации.

По словам главы региона, важно разъяснять людям даже то, какой метраж будет у их новой квартиры.

«Все эти подробности, нюансы имеют очень важное значение для каждой семьи», — подытожил губернатор.

Ранее стало известно, что реновацию в Подмосковье начнут с четырех городских округов. Это Балашиха, Пушкино, Королев и Раменский.