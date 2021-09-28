Президент Путин призвал вытащить людей из трущоб

Президент России Владимир Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья. Он отметил, что людей нужно вытащить из трущоб.

«Надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года», — отметил российский лидер на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Президент постоянно возвращается к этой теме и торопит чиновников. Во время совещания по социальным вопросам в январе Путин обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с вопросом о механизмах, которые могут придать динамику решению этой проблемы.

В начале сентября в Фонде содействия реформированию ЖКХ рассказали, что новая программа расселения аварийного жилья на первом этапе реализации затронет почти 50 тысяч россиян. Сейчас в нее включили почти 900 тысяч «квадратов» жилья, признанного аварийным по состоянию на начало года.