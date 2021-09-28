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    28 сентября 2021, 14:38

    Президент Путин призвал вытащить людей из трущоб

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Президент России Владимир Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья. Он отметил, что людей нужно вытащить из трущоб.

    Президент Путин призвал вытащить людей из трущоб

    «Надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года», — отметил российский лидер на совещании с правительством по экономическим вопросам.

    Президент постоянно возвращается к этой теме и торопит чиновников. Во время совещания по социальным вопросам в январе Путин обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с вопросом о механизмах, которые могут придать динамику решению этой проблемы.

    В начале сентября в Фонде содействия реформированию ЖКХ рассказали, что новая программа расселения аварийного жилья на первом этапе реализации затронет почти 50 тысяч россиян. Сейчас в нее включили почти 900 тысяч «квадратов» жилья, признанного аварийным по состоянию на начало года.