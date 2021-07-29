Названы дома, которые попадут под реновацию в Подмосковье

Старое жилье в Московской области будут сносить по программе реновации. Она в первую очередь коснется бараков и пятиэтажек. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас такая ситуация: пятиэтажки сноситься будут самые старые, безнадежно устаревшие, но глобально наша задача — сначала разобраться с двух-трехэтажными бараками. Я вынужден признать, у нас и такие есть», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что программа реновации будет идти с обязательным, неукоснительным учетом интересов жителей. В итоге люди получат красивые, благоустроенные квартиры. Каждый такой проект будет защищаться и соответствовать высоким стандартам.

Воробьев напомнил, что программа реновации начиналась непросто в Москве. Однако сейчас люди, переехавшие в светлые и комфортные квартиры, всем довольны.

«У нас уже есть первые проекты: это Раменское, Красногорск, Одинцово, где мы обеспечим другое качество жизни для тех, кто живет в совсем старом жилье». — добавил губернатор.

Он отметил, что результат программы будет виден не сразу, но она точно будет успешной. Глава региона подчеркнул, что для это уже приняты необходимые законы.