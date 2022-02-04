Более 800 сирот из Подмосковья получат квартиры до конца года

Еще 834 сироты из Подмосковья получат квартиры до конца года. Их обеспечат комфортным жильем с уже выполненным ремонтом. Останется только заехать и разместиться на новом месте.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что в области продолжается большая программа поддержки сирот.

В прошлом году квартиру получил 791 подросток, а в этом их станет на 834 больше.

Сейчас Подмосковье — лидер среди регионов по обеспечению жильем детей-сирот Ирина Каклюгина.

По ее словам, это важное направление работы. Все квартиры, которые выдают сиротам, уже готовы для проживания.

Их выбирают в хороших районах с развитой инфраструктурой и доступными транспортным сообщением.

Ранее Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Уходящий год стал последним, когда здесь работали детские дома. Их не осталось, ведь ребята обрели приемных родителей.