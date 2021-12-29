Сиротам в Химках помогут с репетиторами и работой

С начала года ключи от квартир в Химках получили 20 сирот. Это жилье со свежим ремонтом, мебелью, бытовой техникой и даже Wi-Fi. Глава округа Дмитрий Волошин пообещал детям дополнительную поддержку. Им помогут с репетиторами и трудоустройством.

По словам Волошина, при необходимости сиротам подберут педагогов, которые помогут подготовить их к поступлению в вузы. Многие старшеклассники занимаются с репетиторами перед сдачей выпускных экзаменов.

Вместе с тем ребятам помогут решить вопрос трудоустройства на местных предприятиях. А мера поддержки, реализуемая в Подмосковье уже давно, — выдача квартир.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы предоставляем качественное и полностью обустроенное жилье. Еще мы бы очень хотели, чтобы вы не только жили, но и работали у нас в Химках Дмитрий Волошин.

Волошин добавил, что администрация Химок готова помочь сиротам с тем, чтобы они стали высококвалифицированными специалистами.

«При необходимости мы поможем и с репетиторами, которые подготовят вас к поступлению в вузы. Мы также готовы помочь вам с трудоустройством на наши химкинские предприятия», — отметил глава округа.

За последние пять лет квартиры в Химках получили более 80 детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Уходящий год стал последним, когда здесь работали детские дома. Их не осталось, ведь ребята обрели приемных родителей.