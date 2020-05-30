Более 80 дорожных машин устранят последствия непогоды в Подмосковье

Более 80 дорожных машин ликвидируют последствия непогоды в Московской области. Небольшие подтопления образовались на 70 участках дорожной сети. Об этом рассказал глава регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

По всей области последствия непогоды устраняют более 170 человек и 85 единиц техники. Они работают на дорогах в Можайске, Лобне, Подольске, Домодедове, Балашихе, Дзержинском, Щелкове, Лосино-Петровском, Пушкино, Электростали, Клину, Сергиевом Посаде, Фрязине, Люберцах, Лобне, Химках и Мытищах. Кроме того, подтопления устраняют на Ильинском шоссе в Красногорске и на Комсомольской улице в Долгопрудном.

«Ограничений проезда на региональной сети автодорог на данный момент не зафиксировано, идет устранение локальных подтоплений», — сообщил Гержик.

Автолюбителей призывают быть внимательными на дорогах и отказаться от несрочных поездок. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до позднего вечера 30 мая. Дорожные службы мониторят ситуацию.

Накануне в Москве выпало 37,3 миллиметра осадков. В области воды было еще больше. За последние 140 лет самым дождливым днем в столице оказалось 29 мая. Штормовой ветер и ливень повалили 50 деревьев и повредили 20 машин.

Ливни продолжатся в московском регионе и 31 мая. Последний весенний месяц в столице и области может стать самым дождливым в истории с 1821 года.