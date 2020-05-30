Непогода повалила полсотни деревьев и повредила 20 машин в Москве

Штормовой ветер и ливень накрыли Москву 29 мая. Из-за непогоды в столице повалило 50 деревьев, а около 20 автомобилей получили повреждения.

«В Москве из-за непогоды произошло падение 50 деревьев, повреждения получили почти 20 автомобилей. Также были подтоплены отдельные участки дорог, улиц и парков», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что во время штормового предупреждения никто из жителей не пострадал.

Столица 29 мая побила рекорд по количеству осадков. Всего за половину дня в городе выпало 37 миллиметров осадков, что составляет 72% от месячной нормы. Показатель оказался самым высоким за последние 70 лет. Последний раз рекордные числа были зафиксированы в 2015 году — 26 миллиметров.

Но осадки в московском регионе пока не закончатся. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила «360», что в ближайшие сутки тоже ожидаются дожди. Сегодня, 30 мая, осадки могут быть небольшими, но 31 мая синоптики обещают ливни.