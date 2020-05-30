Май может побить 200-летний рекорд по осадкам в Москве

31 мая жителей Москвы и Подмосковья снова ожидает испытание дождем. В московском регионе пройдут ливни, и последний весенний месяц может стать самым дождливым в истории столицы с 1821 года.

«С учетом уже выпавших за месяц осадков, а это 103 миллиметра — две месячные нормы, и прогнозируемых — 44-69 миллиметров, вероятно, что будет побит рекорд самого дождливого за все наблюдения мая 1821 года, когда выпало 140 миллиметров», — рассказал в Facebook ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что из-за восстановления балканского циклона на Москву 31 мая вновь обрушатся дожди. По оптимистичному сценарию это будет не меньше 44 миллиметров осадков по худшему — до 69 миллиметров осадков. Это месячная норма. Тишковец предупредил, что возможны подтопления.

Пятница, 29 мая, стала самым дождливым днем в Москве за последние 140 лет. Накануне в столицы выпало 37,3 миллиметра осадков. В Подмосковье воды было еще больше.